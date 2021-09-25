曾當選大學校花的日本AV女優結城瑠美奈，日前驚傳因在家中藏毒被警方逮捕，引發日本輿論熱議。結城瑠美奈向律師透露，毒品是向牛郎店高層購買，同時她更被爆料早在入行前就已沉迷牛郎店玩樂，這也讓AV達人一劍浣春秋有感而發，PO文爆料不少女孩們被牛郎玩弄、甚至推下海的癡傻內幕。

知名AV達人一劍浣春秋在部落格上分析結城瑠美奈持毒被捕的不為人知內幕，他表示根據結城瑠美奈說法，她是和牛郎店高層一起購買毒品，爆料的媒體又暗指結城瑠美奈在入行前就是牛郎店常客，讓他想起過去也有AV女優意有所指地表示：「沈迷牛郎店的女優最笨了！」因為很多女孩就是被牛郎推下海。

「回到結城的案子，八卦雜誌說了，她在入行前就會跑歌舞伎町，然後Wish又是會接受牛郎仲介新人的事務所，所以⋯ 好像有些事情串起來了是不是？」一劍浣春秋透露很多AV女優會入行，就是牛郎在背後推了一把，更不要期望經紀公司會去規勸旗下女優，因為一來是人力不足，二來是有些經紀公司跟牛郎店就是共犯結構，要怎麼規勸？

早前大陸網紅「肥美噠Mia」也拍片揭開日本牛郎真實面，爆料牛郎店幾乎都跟高利貸、陪酒、AV與風俗店有關，當女客人無法承受高額帳單後，男公關就會向妳介紹這些地方，「而當妳去借高利貸，下海拍片做風俗女之後，妳的每一筆生意他們都是有提成的。」肥美噠Mia更指出，先前轟動日本社會的癡情女刺殺牛郎的不死鳥事件、星二代坂口杏里下海拍片又淪風俗女，都是慘遭男公關逐步誘逼成風俗女的真實案例。

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