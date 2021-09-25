台南市安平區觀夕平台24日又出現輕生民眾，海巡署24日接獲民眾通報，觀夕平台附近海域發現1男在海面上載浮載沉，台南市海巡警消3方合作，派出水上摩托車救回劉姓男子，劉男意識清楚，對輕生動機不願多言，警方猜測是感情不順。

28歲劉男24日被民眾發現做傻事，民眾擔心意外趕緊報案，漁港安檢所一面通報消防局與派出所，一面派安檢人員到場，見他已向大海游去，僅剩頭部露出水面。

安檢所派出水上摩托車到劉男周遭，他起初不願被救，經過一番勸說才接受，被載往離岸100公尺的沙灘安全處，初步檢視無外傷，意識清楚，交給警員安撫情緒，隨後由消防救護人員送往奇美醫院就醫。

劉男獲救後情緒低落，不願回答警方輕生動機，警方找來家人協助，初步了解應是感情問題，交由家人安撫並陪同就醫。

轄區警方表示，四草大橋、觀夕平台與運河常有輕生民眾，竟變成既定印象，曾有家屬跑來派出所報稱家人想輕生，警方問在哪處？家屬不假思索直接回答，「不知道，不過輕生不都一定在這裡嗎？」令警方感到十分無奈，苦笑回稱「現在是已經規定要在這了嗎？」。後來發現該名輕生家人真的出現在安平，但及時被找到勸說回家。

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