鼓鼓上網登記五倍券。（相信音樂提供）

丁噹忙巡演之餘抽空練拳擊健身。（XBlush Magazine提供）

鼓鼓結束《全明星運動會》節目錄製後，經常前往海邊衝浪，架勢十足的他表示衝浪其實危機四伏，「曾經在冬天衝浪時被衝到石頭裡，因為浪一直打來把我往石頭裡推，游不出去，卡在石頭裡，還好有其他衝浪者看到把我救出」。他以參加衝浪比賽為目標，還找了教練做自主訓練。

鼓鼓日前在信義誠品之夜獻唱電影《再說一次我願意》的插曲〈簽收我的心〉，並和男女主角蔡凡熙、郭書瑤一同與粉絲見面。對於近來話題不斷的振興五倍券，鼓鼓表示已上網登記，並向歌迷喊話，等到「聽到請回答Connecting…」演唱會日期確定正式公佈後，開賣日就能使用五倍券和藝FUN券購票，他還加碼為師姊丁噹宣傳，貼心提醒《搭錯車》音樂劇旗艦版也能使用。

丁噹近來為了「當我們再一起」大陸巡迴演唱會鍛練體能，熱愛挑戰的她以拳擊為目標，跳繩2分鐘、休息30秒再繼續跳繩2分鐘，反覆循環直到全身大汗，不過她和教練對拳時，卻因閃避不及頻頻中拳，只好使出撒嬌招向教練求饒。