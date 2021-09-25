環評書件系統上已刊登「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境影響差異分析報告（外推方案）」，預計近期內就會由環評專案小組審查，對此，「一定會去環評相關會議上表達意見」，藻礁公投領銜人潘忠政指出，從民進黨中常會確認要對公投投下4個不同意票後，就沒有討論的空間，也只能由人民在公投做下最後的決定。

藻礁公投聯盟成員、台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅說，其實三接也僅有2個儲槽，相較未來的一接、二接擴大方案，四接、五接及六接等共有20多個儲槽，既然三接有生態保育上的爭議，那開發單位就不應該執著於這裡。

蔡雅瀅提及，雖然中油再再提及如台北港至少要11年，但其實可以先用浮動式接收站（FSRU）代替，評估可能只要2至4年就可以運作，而政府口口聲聲提及若要布管線恐怕會危及更多藻礁，但從現有的海管發現，都是埋在離岸10公里的沙地中，中油也提及24小時約可以埋4公里的海管，「50公里的海管不是問題」。

至於行政院提出三接外推方案後是否有與藻礁公投聯盟接觸？潘忠政說，目前行政院提出的三接外推方案後，仍在大潭藻礁的範圍內，如果現在與中油溝通就是背棄參與連署的民眾，除非提出離開大潭藻礁的範圍。

潘忠政強調，自從民進黨中常會拍板要在今年的4個公投案都投下同意票後，就沒有討論空間，也只能讓人民做最後的決定。

據悉，中選會訂的藻礁公投意見發表會，第一場將在11月13日舉行、接下來分別在11月18日、11月24日、12月2日、12月11日舉行。