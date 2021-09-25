本週3X3.EXE聯盟賽第3回合移師台中麗寶樂園麗寶休息站廣場進行，男子組進行跨區賽，25日由北區和南區排名前3的隊伍進行較量。前兩回合稱霸南區的台中夢想家青年隊，最終在冠軍賽擊敗北區第一回合冠軍台北2派克，連三站奪冠！

台中夢想家青年隊由義守大學球員組成，前兩回合都在南區冠軍賽擊敗高雄富明國際xTGF，今天在跨區賽順利挺進四強後，再度碰上高雄富明國際xTGF，儘管在正規賽最後一刻被追平，但「小白」白曜誠在延賽長連拿兩分，帶球隊闖進冠軍賽。

決賽對決北區第一回合霸主、老經驗的台北2派克，台中夢想家青年隊有劉承彥挺身而出，以攻守俱佳的表現幫助球隊以21比16擊敗對手，連3站抱走冠軍，劉承彥也獲得此站MVP。

劉承彥在上周前兩回合賽事未出賽，今天首度亮相就有亮眼表現，他提到：「難得有這樣的比賽機會，上去就努力表現，把自己該做的事做好、把最好的態度拿出來。」

與國內3X3頂尖好手較勁，台中夢想家青年隊選手年紀相對較輕，劉承彥指出，比賽的強度很強、身體的碰撞也多，「對手很多都是『老球皮』，自己就是抱持的學習的心態而來，來打這樣的比賽，不管進攻還是防守都一定會進步。」

3X3.EXE聯盟賽能順利進行，感謝台中市政府運動局與Absolute3x3合作，協助檢送防疫計畫並發文公告，讓選手及教練在本週賽事能脫口罩進行比賽。明天賽事將繼續在台中麗寶樂園麗寶休息站廣場舉行，男子組跨區賽將由北區和南區排名4至6名的隊伍交手，女子組則進行第2回合賽事。