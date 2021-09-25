新北市漁業處為活化漁村與朱銘美術館合作，25日在石門區草里漁港舉辦「瘋草里大咬運動會」，同時還有釣魚體驗活動。（新北市漁業處提供／葉書宏新北傳真）

新北市漁業處為活化漁村與朱銘美術館合作，25日在石門區草里漁港舉辦「瘋草里大咬運動會」，同時還有釣魚體驗活動。（新北市漁業處提供／葉書宏新北傳真）

新北市漁業處為活化漁村與朱銘美術館合作，25日在石門區草里漁港舉辦「瘋草里大咬運動會」，同時還有釣魚體驗活動。（新北市漁業處提供／葉書宏新北傳真）

顛覆漁港的傳統印象！新北市漁業處為活化漁村與朱銘美術館合作，今（25日）在石門區草里漁港舉辦「瘋草里大咬運動會」，同時還有釣魚體驗活動、魚兒選美及音樂派對等精彩活動，邀民眾利用假日到北海岸賞景、嚐美食，感受不一樣的漁港風貌。

活動從9月25日起至10月17日每周六、日下午3時至7時，連續4個周末活動滿滿，同時結合藝術裝置和漁港特色，透過運動會方式活動接力賽，在草里漁港舉辦「魚樂人生釣魚體驗活動」、「魚兒選美」、「瘋草里音樂派對」、「手作工作坊」、「北海岸藝術之旅」及「HiHi市集」等精彩活動。

新北市農業局長李玟表示，新北市是台灣本島漁港最多的城市，為活化漁村、看見地方創生能量，持續創造漁港特色、改善漁港環境。自5月新冠肺炎疫情升級爆發迄今，正因全台人民齊心抗疫，疫情才能愈來愈穩定，歡迎民眾一起來草里漁港體驗垂釣的樂趣、欣賞藝術和漁港的人文景觀。

朱銘美術館館長賴素鈴說，活動更結合了在地文化、環境教育和藝術教育，希望遊客到草里漁港不只認識釣魚這項運動，同時改變對傳統漁港的想像和印象。

漁業處表示，活動為融合傳統漁港風情及年輕藝術活力，特別在周邊規畫裝置藝術及塗鴉作品，以草里漁港為背景，融入生活經驗及在地風景，邀請奪下今年義大利波隆那書展拉加茲獎「故事類」首獎的插畫家林廉恩創作溫暖人心的「草里ㄟ家」壁畫及藝術家王俊豪超可愛的「大咬貓」裝置藝術。

值得一提，「魚樂人生釣魚體驗活動」共有8場次，不僅提供釣竿等設備使用，還會邀請專業釣魚達人協助，目前網路報名4場次已額滿，但活動期間每日仍有30組現場報名，全程免費，有興趣民眾都可到官方網站查詢。

「新北市政府農業局－稼日蒔光」臉書上同時舉辦「魚兒選美」打卡活動，照片按讚數最高的前三名，即可獲得特色禮物。歡迎早上來逛朱銘美術館，下午瘋草里，滿出來的周末活動，給大家耳目一新的北海岸之旅，讓大家從白天嗨到日落，感受最閃亮耀眼的嗨漁港全新風貌。