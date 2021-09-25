國民黨主席選舉改選結果出爐，由前新北市長朱立倫當選。台灣基進發聲明今（25）日晚間發聲明狠酸，「國民黨存在即禍害」、「中國黨換主席也不會變台灣黨」，而朱立倫就職後，國民黨將全力動員投入報復性罷免案與四大公投案。

台灣基進指出，民主是美好的，但民主也是脆弱的。可以傷害民主的因素很多，包括民主的手段。只要國民黨還存在民主政體中，就是民主轉型的破口；國民黨的主席選舉，不過是利用民主手段推舉中國代理人的指揮官，目的在摧毀台灣的民主。

台灣基進更提到，台灣民主有三害：中國、國民黨、對政治冷漠的公民。前者是外部因素，後者是華奴儒的受害者，最直接重傷台灣民主的，是國民黨的存在。

台灣基進認為，朱立倫就職後，國民黨將全力動員投入報復性罷免案與四大公投案。尤其是10月23日舉行的陳柏惟罷免案，儼然作為新任主席鞏固權力的指標 — 中國代理人復辟首戰。

台灣基進直言，若本土陣營能擋下此罷免案，則能重挫國民黨氣勢；反之，親中陣營便能順著報復性罷免的鋒銳，劍指十二月公投，形成骨牌效應。「台灣基進會投入全黨之力，讓國民黨試圖復辟的首戰在台中折戟」。