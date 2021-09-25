《台灣那麼旺》主持人胡瓜今年以《綜藝大集合》入圍金鐘獎綜藝節目主持人獎，他看到來賓全都是「鑲金的」，為了沾喜氣，瞎掰說是金曲歌后朱海君特別「懇求」製作單位要跟他合唱，讓朱海君哭笑不得做出「怎麼可能的表情」，胡瓜還怒問：「剛得了金曲就不一樣了喔。」朱海君才無辜說：「今年台語歌后是被台下評審曹雅雯拿去了啦。」

調皮的胡瓜讓朱海君氣得猛踩腳，朱海君表示以前在其他歌唱比賽就有跟曹雅雯就有交手過，當時是她贏了比賽，但這次金曲獎再次交手，是曹雅雯金曲封后，2人也都給彼此鼓勵與恭喜，胡瓜說入圍就是肯定，一位是去年另一位是今年的歌后，兩位都在台語歌壇是天后等級的。

《台灣那麼旺》高人氣的「全能藝人合作賽」以及「同學會合作賽」，上周青少年組的林荺蓉與洪尚捷合作演唱《飄向北方》的影片，超出年齡的歌唱技巧，在網路上更是飆出百萬的觸及率，還釣出原唱大馬歌手黃明志轉發影片「現在小孩是吃什麼長大的」，洪尚捷更是回覆說我們是音樂灌溉長大的。