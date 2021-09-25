國民黨主席選舉今(25)日舉行投票，根據國民黨中央開票數字顯示，朱立倫篤定當選國民黨主席。國民黨台南市議員謝龍介表示，從開票結果可以看出，國民黨黨員的意志，很貼近台灣的選票市場，同時他也指出，若2024要贏過民進黨重返執政，一個有智慧的黨主席，現在就應該開始思考2024總統大選提名的問題了。

謝龍介今(25日)在政論節目《鄉民大會》中表示，從開票的結果可以看到，國民黨黨員表達出來的意志，貼近台灣的選票市場，所以他們的擔憂是有道理，4個人都不錯，這個投票可以看出國民黨是有希望的，因為朱立倫還要面對2022之後才是2024提名，萬一2022敗了，就會下台換新的黨主席；如果2022贏了，「朱講說要拿16席」，其實6都過半，沒有16席，他也不算敗。

謝龍介指出，萬一敗了，他後面的主席是誰？如果沒有敗，還是由他當主席，重點就在提名，如果為了贏，不一定要辦初選，如果硬要辦初選，說出選最公平，但也最會受到影響，而目前民調的狀況，新北市長侯友宜還是在排頭。

謝龍介分析，2022年12月初選完地方選舉，12月25日就職，經過13個月之後，2024總統大選就要投票了，也就是說在2022大選之後6個月就要進行提名，如果是在2023年4月提名，等於是在就職以後3個半月，就把遊戲規則訂出來，如果進入初選，「是要贏，才初選？還是不想贏民進黨才初選」，在那個時侯友宜會很尷尬，有智慧的黨主席，不管2022選得怎樣，現在就要去思考2024的提名，如何能勝出。

謝龍介質言，如果國民黨如果要按部就班來，尤其對方又執政，要競爭就會很困難，提名要怎麼去設計，段選舉成敗的影響非常大。