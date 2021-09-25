瑞芳釣客遭捲落海中 救起時已無生命跡象 19:412021/09/25 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市消防局獲報前往救援，詳細落海原因待進一步釐清。（翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 年約50多歲男性釣客今（25）日晚間6時許，在新北市瑞芳區象鼻岩礁石垂釣，不慎被漲潮捲落海中，所幸被其他釣客即時救回礁石上，但男子已無生命跡象，消防局獲報前往救援，詳細落海原因待進一步釐清，此外，瑞芳警分局同時也派遣警員到場協助。 瑞芳釣客遭捲落海中 救起時已無生命跡象 訂閱影音： 中時新聞網 新婚刑警酒駕逆向自撞命危 竟是在辦公室與小隊長開喝 黑心惡保母虐4歲童熱水淋腳剪下體 用假名躲藏拘提到案 #落海 #釣客 #無生命跡象 #礁石 #瑞芳 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 淡水慶生宴口角殺人 2凶嫌遭逮 04:102021/09/25 地方新聞 台中離奇命案 長照員訪視驚見男頭部爆血陳屍隔壁民宅前 13:302021/09/25 社會 黑心惡保母剪4歲童雞雞遭移送 另一受虐童母親控訴邱女惡行 14:352021/09/25 社會 超越時間的糾纏就是天堂 04:102021/09/25 時論廣場 慶生宴上演兇殺戲碼 玩骰盅翻桌一刀刺入友人心臟斃命 07:512021/09/24 社會 北市死亡車禍！7旬婦騎車與砂石車擦撞 遭捲入車底慘死 13:502021/09/25 社會 疫情中秋節後引爆 疫苗也擋不住南韓單日確診破3千 13:112021/09/25 國際 銀行界劉德華偷拍性愛片延燒 妻嗆小三「香腸好吃嗎」判決曝 07:422021/09/25 社會 77歲翁騎車自撞重新橋護欄 離奇摔落橋下不治身亡 15:402021/09/25 社會 不滿鄰居夫妻吵架太大聲 新莊男子持鐮刀砍人 14:442021/09/25 社會 報復國安局退訓 男揭長官身分 04:102021/09/25 社會新聞 社會熱門新聞 夫上大夜難滿足 人妻看熟睡小叔褲襠凸起「直接做了」 - 社會 女友傳訊已買愛心晚餐 外送員一看訂單地址傻眼了 - 社會 重機停「貨車裝卸區」挨罵爛貨 騎士澄清網讚：他是文盲 - 社會 25歲火辣女老師玩一夜情 開學後慌了：睡到學生... - 社會 與老婆做愛引誘同睡小姨子後想硬上她 壞壞姐夫下場出爐 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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