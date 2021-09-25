年約50多歲男性釣客今（25）日晚間6時許，在新北市瑞芳區象鼻岩礁石垂釣，不慎被漲潮捲落海中，所幸被其他釣客即時救回礁石上，但男子已無生命跡象，消防局獲報前往救援，詳細落海原因待進一步釐清，此外，瑞芳警分局同時也派遣警員到場協助。

瑞芳釣客遭捲落海中 救起時已無生命跡象