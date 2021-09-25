振興五倍券今天開放實體紙本券預訂，花蓮縣政府為搶這波商機，今天宣布將於10月8日至年底，分別針對自由行遊客、旅行社、商圈夜市推出3大花蓮觀光振興方案，「3箭齊發」招攬遊客，下半年度也將推出3大觀光活動，促進觀光產業復甦。

觀光處長張志翔表示，縣府針對旅行團、自由行兩大族群推出振興觀光方案；「第一支箭」針對旅行社推出獎勵計畫，活動期間帶團30人以上，前往活動任一指定景點，於花蓮住宿一晚，可獲得獎勵金1萬元，住宿2晚則再獎勵5000元。另外在活動期間，各旅行社帶團至花蓮旅遊人數累積加總，總人數最多之旅行社提供10萬元獎勵金。

「第二支箭」為「玩花蓮、抽賓士、再抽百萬Q幣」，民眾只要在花蓮合法旅宿業住宿一晚，並前往任一指定景點，至活動官網登錄相關資料，即可參加抽獎雙重抽，將百萬賓士開回家，再抽百萬花蓮好Q購物金，活動提供超過500個獎項！

另「第三支箭」則針對振興夜市及商圈所推出「花蓮FUN心購 月月抽iPhone」，在特約商圈店家、東大門夜市攤商及指定流動夜市，無論是用現金或振興五倍券，只要消費滿200元即可獲得一次抽獎機會(每人每天每店限得1次)，透過智慧化掃描QRcode的方式登錄，就有機會抽到APPLE最新熱門商品如iPhone、MacBook Air、iPad Air等及花蓮好Q點數，總價值超過百萬。

花蓮縣府下班年活動不斷，從10月開始也將陸續推出各項大型活動，10月2日至10月31日舉辦花蓮太平洋溫泉季；10月30日至11月28日有紅面鴨歡樂派對盒，白天、晚上皆有不同水上劇場演出及聲光水舞秀；12月26日至明年1月1日上場太平洋觀光節，連續high翻6天6夜，超強卡司接力獻唱。

縣府歡迎遊客帶著振興五倍券，來到花蓮享受東海岸的熱情，就有機會抽到賓士及iPhone，還有花蓮好Q購物金！可上花蓮觀光資訊網。