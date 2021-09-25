大陸房產巨頭恒大集團債築高台，市場矚目23日8350萬美元和4750萬美元的債券利息是否能如期支付，旗下子公司恒大汽車爆出拖欠薪資和供應商貨款，24日股價暴跌逾23%，恒大汽車於同日晚間發出公告，坦言「面對資金嚴重短缺的問題，本集團無法保證繼續履行有關合同下的財務義務」。

陸媒報導，恒大汽車9月24日晚間在港交所公告，本集團面對資金嚴重短缺問題，鑒於流動性壓力，已出現部分日常開支暫停支付及相關供應商暫停供應的情況，考量上述所遇到的困難，「本集團無法保證繼續有關合同下的財務義務」。

周四有報導披露，恒大汽車面臨拖欠薪資和供應商貨款，在恒馳汽車年底大規模量產、明年大規模交付的關鍵時刻，恒大汽車出現現金流緊張的問題，此外，恒大集團直到周五尚未說明即將到期的境外債券利息；翌日，恒大汽車股價重摔0.68港元（或23.37%），收在2.23港元。

恒大汽車稱，鑒於流動性問題，恒大養生谷及新能源汽車空間配套中，造成有延遲支付供應商和工程款的情形，進而導致部分相關項目停工；該公司補充，「目前仍在接觸不同潛在戰略投資者，以出售部分項目，但是否能實現仍有不確定性」。

依原定計畫，恒大汽車旗下恒馳系列車款今年上半年啟動試產，第四季開始大規模生產，下半年開始大規模交付，不過隨著恒大集團資金流動性的問題蔓延，產品是否能夠順利推出，仍然是個問號。