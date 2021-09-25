國民黨主席暨第21屆全國黨代表選舉投票，雲林縣投票率達65％，開票結果為江啟臣801票、卓伯源113票、張亞中1185票、朱立倫4321票，廢票73票。

雲林縣第一選區（海線）黨代表應選名額23名，有26人候選，當選名單如下：郭侑諺、黃伯文、王炳煌、吳國太、鍾宗文、蔡憲峰、陳鎮煌、李茂林、李維庭、王丁松、陳威成（農民）、黃麗花（婦女）、王美慧（婦女），林郡郁（婦女）、鍾麗玉（婦女）、張麗娟（婦女）、楊素蓮（婦女）、張富貴（青年）、吳汶凱（學生）、王俊凱（青年）、黃文泰（漁民）、張玉珍（新住民）、陳良俊（農民）。

雲林縣第二選區黨代表應選名額23名，有25人候選，黨選名單如下：曾敬晃、黃勝志、陳秋慶、李大祥、賴嘉濱、王又民、葉和源、張慶添、塗永福、吳宗松、林茂橉、賴美慧（婦女）、龔怡分（婦女）、賴瑪玲（婦女）、李雨珍（婦女）、簡麗雪（婦女）、黃香文（婦女）、張東凱（青年）、許宥鵬（青年）、陳俊興（農民）、許良富（農民）、陳錦煌（勞工）、吳雯玉（身障）。