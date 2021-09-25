仰德集團支持體育發展不遺餘力，25日宣布再度贊助優秀選手王冠閎及唐嘉鴻，每人每年60萬元營養金，希望二位年輕好手再接再厲，專心訓練，提升技術，期盼2022杭州亞運及2024巴黎奧運會再創佳績。

仰德集團曾在2018年雅加達亞運結束後，長期贊助田徑好手「台灣欄神」陳奎儒，讓他在訓練、營養各方面獲得支持，無後顧之憂全力去拚成績，順利幫助他獲得參加東京奧運機會，自我挑戰無限可能。最後陳奎儒跑出13秒57，分組排名第6，總排第15，雖未能晉級決賽，但陳奎儒的拚勁，台灣人有目共睹，更是睽別37年，再度有我國選手跑進奧運準決賽。

許育瑞董事長表示，仰德集團秉持「關懷在地情，力行向未來」經營理念，期望透過長期贊助台灣優秀運動員，培養國際運動人才進軍國際運動競賽，積極提升台灣國際形象，為國家爭取榮耀。尤其「選手的黃金運動生涯有限，集團一定會在選手最需要的時候，提供最及時的幫助。」這二位年輕選手都很有實力與潛力，假以時日的培養及訓練，未來的發展必無可限量。

許董事長也指出，2位選手在東京奧運中表現出力爭上游和奮戰不懈的特質與集團的企業理念十分相同，期盼藉由再度贊助，協助將台灣選手推向國際舞台，更期勉2位選手在未來有更好的佳績回饋國家及社會。

中華奧會陳士魁副主席表示，優秀選手的養成十分不容易，需要非常多的資源投入，除了選手本身的努力，教練的指導、運科的協助外、企業的支持更是重要，他代表體育界特別感謝許董事長及仰德集團長期支持體育的善行義舉。

陳士魁副主席感謝仰德集團這些年來以實際行動長期贊助高爾夫選手以及陳奎儒、台北市立大學網球隊、女排隊、棒球隊，讓選手們無後顧之憂投入訓練及發展，為國家培育更多人才，在世界發光發熱，是企業的楷模及典範！他表示陳奎儒就是一個成功的例子，從2018年底接受仰德集團贊助後，全心訓練，不斷突破，屢次在國際賽會中締造佳績，更勇闖東奧複賽，對東方人來說，已經是十分難能可貴。

體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻在東京奧運男子競技體操全能項目，勇奪全能第七，創下中華隊最佳成績！有「台灣蝶王」之稱的19歲游泳好手王冠閎，這次東奧在男子200公尺蝶式預賽曾繳出本季的最佳表現；雖然最終他在準決賽無緣晉級，但以第一次的表現來說，已經相當亮眼。相信3年後，一定還能看到王冠閎、唐嘉鴻在2024巴黎奧運的精彩表現！