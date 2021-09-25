「南投學研討會：南投客家的描寫與建構」，25日在縣府文化局圖書館7樓電影放映廳隆重登場。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

「2021南投學研討會：南投客家的描寫與建構」25日在縣府文化局圖書館7樓電影放映廳隆重登場，由文化局長林榮森主持，邀請國內知名客家領域學者參與討論，南投客家協會、客家青年及客家產業代表踴躍出席，議員賴燕雪出席致意，研討會中與會學者及客家代表討論熱烈，場面熱絡。

林榮森說，南投學研討會自2008年創辦至今已逾13屆，從以南投縣所孕育的文學為基礎，到後來逐漸納入不同領域之族群、文化、藝術、產業及教育生態等議題，逐漸擴展南投學的研究領域與高度，多方呈現南投深層文化美學，藉由產官學各界一起探討，激盪出更多南投未來發展方向及依據。

今年研討會以客家的描寫與建構做為研討會主題，內容包括南投客家「族群與文化」及「產業與發展」等2大議題，邀請國內客家文化、產業領域權威專家學者與談，多所專研客家事務的知名研究機構也一同來參與，期能裨益文化的保存與產業的發展，會中提出有關兩大範疇之研究成果也將作為建構南投客家研究資料的系統性架構及提供未來從事南投客家研究者分享運用參考。

此次收錄的稿件主題多元，除了南投客家的地方社會議題討論、日治時期客家人口的分布與變遷外、客家文化生活環境營造計畫的分析，尚有客家信仰、客家地方旅遊、客家產業等議題，其發表內容可提供未來從事南投客家研究者運用，也可作為南投客家文化保存與推廣、客語教育，以及產業發展等施政規劃的參考。

當天研討會在南投縣南投市客家協會薩克斯風客家傳統歌謠演奏下揭開序幕，緊接著，由國立中央大學客家學院吳學明榮譽教授分享「南投客家研究之管見」的專題演講，並發表邀（徵）集6篇論文。

會中邀請多位客家青年、客家產業業者、客家協會代表等進行綜合座談，討論南投客家現階段的發展及對未來的展望，共同擘化南投客家永續發展的藍圖。