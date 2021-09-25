林姓男子單攻台中市和平區波津加山，不慎滑落40米深碎石坡處。（台中市消防局提供／陳淑娥台中傳真）

26歲林姓男子25日單攻台中市和平區波津加山，下午在碎石坡處滑落，手部擦傷求援台中市消防局，搜救人員抵達現場後，發現摔落位置距步道約40公尺處，用繩索垂降順利將人救出，林男狀況良好可行走，下山後已自行離去。

台中市消防局下午1時許獲林姓男子報案，稱自己單攻波津加山步道約2-2.5K中段碎石坡滑落，立即派遣谷關分隊、和平分隊共出勤4人及林務局麗陽工作站保育員2人至谷關分隊集結，由谷關分隊楊肇鋒小隊長帶隊前往救援。

林男引導使用APPLE指南針APP回報其座標，表示自己雙手擦傷、尚可行走，該處碎石坡穩固、無持續落石情形，其保暖衣物及飲用水均足夠。

搜救人員抵達波津加山步道1.4K處聽到林男呼叫聲，隨後發現他摔落位置距離步道約40公尺處，立即用繩索垂降順利將人救出，檢視雙手以及背部皆有輕微擦傷，立即傷口消毒包紮，傷者狀況良好，在稍作休息後，協助傷者返回上方登山步道並開始下撤，並於晚間6時20分抵達登山口，林男則自行離去。