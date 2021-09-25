小朋友體驗以輕質土捏出西拉雅族花冠上使用的圓仔花小盆栽。（劉秀芬攝）

子龍國小紫色的舞龍隊經常受邀外出表演。（劉秀芬攝）

子龍國小教師郭偉智（右）創意教學獲藝術教育貢獻獎。（劉秀芬攝）

台南市「台南囝仔有藝思」藝術與美感深耕計畫成果展，今年移師至麻豆區總爺藝文中心舉辦，25日下午26所學校師生以「與市民同樂」的精神推出多樣表演及手作體驗，吸引遊客同賞同樂，市府同時也頒獎表揚今年度藝術教育貢獻獎學校及老師，不少學童家長也趁周末一起出遊，現場熱鬧萬分。

台南市長黃偉哲表示，此次成果展是學校結合在地藝術家，以「藝術校園、在地體驗」為主軸，推動發展在地藝術、行銷台南藝術，讓大家看到台南囝仔對藝術獨特的表現，展現出不同的創作力與特色。

台南市副祕書長王揚智及教育局副局長王崑源也到場參觀成果展，並頒發今年度藝術教育貢獻獎，獲獎學校分別為北區立人國小、東山區吉貝耍國小及南新國中；個人獎為安平國中教師陳慧娟、佳里區子龍國小教師郭偉智，以及清華閣周祐名掌中劇團周世章。

吉貝耍國小校長林志宏表示，學校以在地西拉雅文化信仰與吉貝耍夜祭為元素，設計獨一無二西拉雅藝術教育課程，營造吉貝耍校園藝術村情境，特聘專業藝文師資到校協助，包括舞蹈、竹鼓、戲劇、古調、彩繪、紙黏土、牽曲、剪紙等項目，讓偏鄉孩子奠定良好的文藝氣息。

獲個人獎的子龍國小教師郭偉智，是校內藝陣社團指導老師，學校舞龍、舞獅、宋江陣常受邀表演給國內外嘉賓欣賞，郭偉智將藝陣社團結合英語課程，小朋友會跳也要知道藝陣的招式、動作英語怎麼講。

台南市教育局表示，上年度學校藝術深耕教學計畫共補助81校，經費計495萬元整，其中有73校是偏遠小型學校，25日多所學校展出計畫成果，還有北門區錦湖國小等20校設置靜態「美學DIY」手作攤位，讓民眾實際體驗各校特色的校本藝術課程。