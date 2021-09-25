因應日本第5度提供的友情疫苗於今（25日）抵台，台北101今晚18時30分至22時點燈打字，包含「台灣日本」、「友情疫苗」、「互助合作」、「善的循環」、「台日の絆❤️」、「感謝の心を再び」，感謝日本一路上對台灣的堅定支持，及疫情期間互相合作、良善循環的台日友好情誼。