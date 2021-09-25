日本5度提供友情疫苗 台北101點燈致謝 21:102021/09/25 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因應日本第5度提供的友情疫苗於今（25日）抵台，台北101今晚18時30分至22時點燈打字，包含「台灣日本」、「友情疫苗」、「互助合作」、「善的循環」、「台日の絆❤️」、「感謝の心を再び」，感謝日本一路上對台灣的堅定支持，及疫情期間互相合作、良善循環的台日友好情誼。 MLB》大聯盟前所未見 開轟前5名全來自不同國家 疫情助威 觀光飯店中秋禮盒業績逆勢衝 #友情 #台北101 #點燈 #疫苗 #日本 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣射箭反曲弓男團 世錦賽逆轉射日摘銅 07:362021/09/25 體育 電梯大樓10年漲1000萬 網嘆1句曝老百姓真實心聲 13:562021/09/25 生活 日贈50萬劑AZ來了！13：16分抵達桃機 13:562021/09/25 生活 蒲公英急彎日曝 今雨彈隨機炸！北部防警報 07:302021/09/25 生活 「蔡英文滿度暴跌7％ 」 吳子嘉驚爆最新數據揭：都是因為國民黨 08:582021/09/25 政治 新體驗／XR實驗室來了 10／1相約板橋車站 11:302021/09/25 生活 射箭》頂住日本聽牌壓力 男團大逆轉奪世錦賽銅牌 16:142021/09/25 體育 起飛了！日贈台50萬劑AZ畫面曝光 謝長廷向機長鞠躬喊4字 12:002021/09/25 政治 新北校園BNT接種 27日預計施打18校、20595名學生 17:432021/09/25 生活 台北、桃園喊降一級警戒 黃偉哲：不妨先從南部降級 11:472021/09/25 生活 北市動物園遊園列車驚魂後 2車試辦加裝安全帶 09:202021/09/25 生活 生活熱門新聞 印度神童最新預言！大陸經濟動盪 下波災難將震驚全球 - 生活 馬偕感染科名醫在美打第3劑BNT後猝死沙發 法醫拒解剖家屬崩潰 - 生活 學生不知孫中山、不懂朝代時序 吳昆財：「去中國化」後果竟是去歷史化 - 生活 - 旺報 好市多買蝦仁「比手掌還大」她爽喊賺翻 養蝦戶揭真相：我不會吃 - 生活 與病毒共存是錯的！新加坡、南韓疫情燒不停 醫曝關鍵在2字 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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