大陸國務院港澳辦發言人今日發表談話表示，香港「支聯會」今日宣布解散，是反中亂港組織的必然下場。港澳辦堅決支持港府有關部門對「支聯會」的涉嫌違法行為繼續調查、依法追究到底。

該發言人指出，「支聯會」從成立開始就提出顛覆國家政權的綱領。一直以來，其不斷通過造謠、誹謗和組織非法遊行集會，攻擊抹黑中共的領導，攻擊抹黑憲法所確立的國家根本製度，以此煽動民眾對中共和中央政府的敵視甚至仇恨，進而達到推翻中共的領導和社會主義制度的目的。

該組織還長期勾結和配合外部勢力對華對港施壓制裁，充當外部勢力在香港策動「顏色革命」並利用香港對內地進行滲透、顛覆活動的「急先鋒」和「馬前卒」。很顯然，「支聯會」的所作所為已嚴重危害國家安全，這不是其所謂「爭取民主自由」的幌子所能掩蓋的，不是其百般狡辯所能抵賴的，也不是其打「悲情牌」所能蒙混過去的。

發言人指出，支聯會及其骨幹分子在香港國安法頒布實施後仍然負隅頑抗。他們頑固奉行違法政綱，對抗警方調查，並繼續以「違法達義」、「公民抗命」等歪理邪說煽惑市民。支聯會副主席鄒幸彤直到該組織行將覆滅的最後一刻還大放厥詞，妄言抗爭到底。對如此囂張的反中亂港組織和反中亂港分子，必須依法嚴懲、以儆效尤。

發言人表示，隨著香港撥亂反正的深入，各種反中亂港組織正紛紛作「鳥獸散」。對此廣大市民拍手稱快，並支持港府有關部門對這些組織依法追究，除惡務盡。只有全面消除反中亂港組織及其遺毒，香港當前來之不易的良好局面才能鞏固發展，香港的未來才能更加安全、更加美好、更加光明。