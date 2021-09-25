大陸男星黃曉明近年在戲劇方面，獲得大大小小獎項認可，演技終於不再被質疑，另外也在綜藝實境秀節目《中餐廳》當固定班底，最新一季更和藏族小鮮肉丁真（丁真珍珠）變成忘年之交；近期黃曉明在微博曬出私下同框丁真的帥照，但鼻子卻插著吸氧管，令粉絲不禁擔憂他身體是否又出狀況。

黃曉明昨（24）日晚間在微博更新近況，曬出一張他和丁真超近距離合照，還開玩笑說，「見到弟弟好開心，就是有一點點缺氧」；畫面中兩代鮮肉帥氣程度不相上下，黃曉明有成熟男人的穩重，丁真則有稚氣男孩的爽朗。

黃曉明曬出和丁真合照，他卻鼻戴吸氧管，健康狀況引熱議。(圖/ 摘自黃曉明微博)

不過，細看照片能注意到，黃曉明鼻子上插著吸氧管，而他也坦承有一點點缺氧，丁真也在底下尷尬地說，「哥好像不止一點缺氧」，他本人馬上回說「要暈倒了」；他們兩人互動也引起粉絲擔憂，「好好休息」、「曉明哥注意身體啊」、「高原反應有點嚴重呀」。

之後黃曉明也透露自己是因為在高海拔地區，所以有高原反應。(圖/ 摘自黃曉明微博)

而今（25）日黃曉明又PO出多張和丁真出席活動的照片，看起來身體狀況已經比較好，他也開心地說，「很開心在大秀上見到這麼多新老朋友，雖有高反，但看到了這麼多時髦的設計和美好的景色，不虛此行」；原來黃曉明到海拔3千多公尺的林芝出席活動，才會出現高原反應，而他在丁真身邊活脫是一個帥氣的大哥哥，網友都紛紛敲碗兩人未來能有更多合作。