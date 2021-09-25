今天在大聯盟場上天使以5：6敗給水手，日籍「二刀流」大谷翔平5打席又吞下4次保送，加上前兩場的3次、4次，他三場比賽一共吞了11次保送，連三場至少取得共10次以上四壞保送，追平大聯盟紀錄，另外締造紀錄的兩人分別是哈波(Bryce Harper)和邦茲(Barry Bonds)。

In the last 50 years the only MLB players with 10+ walks in a three-game span are Shohei Ohtani Bryce Harper and Barry Bonds. — Matt Birch (@MattBirch12) September 25 2021

目前例行賽場次剩下不多，大谷翔平的全壘打數仍停在45轟，繼續落後小葛瑞洛(Vladimir Guerrero Jr.)和裴瑞茲(Salvador Perez)的46轟，而面對這樣的現象，有不少球迷和媒體為大谷翔平喊冤，認為對方為了防止大谷翔平揮全壘打寧可故意保送他。

最近就有日本駐美記者感慨寫道：「美國雖號稱種族大熔爐，但不想看亞洲人拿全壘打王的人還是很多，雖然很遺憾但這就是現實。」「神秘的是太空人戰績在美聯西區獨走，毫無疑問會是分區龍頭，卻公然迴避與他對決，好奇他們與小葛瑞洛、裴瑞茲對戰時會這樣？」

這確實是個值得探討的問題，畢竟美國的英雄主義和民族意識強大，可能真的不願意讓亞洲人，甚至是一位「投手」拿下全壘打王，但也有人持反對意見，認為這是天使自己的打線薄弱造成，大谷翔平前後少了「神鱒」卓奧特(Mike Trout)和阮棟(Anthony Rendon)，對方自然不怕增添壘上跑者。

但他就算拿不到全壘打王，仍因對方大量保送得到不少紀錄，像與哈波、邦茲並列的保送次數就是其一，另外過多保送也增加盜壘機會，上一場他也利用快腿跑出本季第24次盜壘，而且他即將以投手之姿再度對上水手，有機會一舉成為貝比魯斯(Babe Ruth)後第二位單季10轟10勝球員。