連任無望！江啟臣承認敗選宣布總辭 賀朱立倫當選籲重用張亞中、卓伯源

中國國民黨主席於今（25）日改選，由朱立倫當選新任主席，江啟臣選票落居第三。江啟臣在臉書發表感言，呼籲每個參選人，都能把這些波折留在過去；敦請所有黨員，開票帶來的興奮或失落也請留在今晚，明天醒來後，都是國民黨的一份子。他也將回到街頭投入全國巡迴演講，力拚1218公投過關！選舉過後，也都要一起攜手，走向未來的勝利！

江啟臣臉書全文如下：

各位中國國民黨的同志，大家好

首先，我要感謝每個來投票的黨員，不管大家這次投誰，都是投中國國民黨，你們的高度參與，代表著對國民黨，對中華民國與台灣社會的在乎；也是你們的支持，給予國民黨生生不息的力量。雖然我並未成功連任，但是我們成功的通過了一次眾所矚目的黨內民主考驗，這是我們「共同的勝利！」

我要對這次辦理選舉的各級黨職幹部、所有選務工作人員，致上誠摯的謝意，這次選戰的矚目程度為你們帶來了巨大的挑戰，是你們的辛勞與付出，讓國民黨跨出這關鍵的一步。我也要把最深層的感激，留給陪伴我一路打拼的團隊夥伴，以及這次參與程度空前深入的新進青年黨員，你們為這場選戰投注了活力與未來，讓社會看見國民黨仍有新芽與希望，這是這場選戰最大的價值！

我更要恭喜當選的朱立倫 主席、也感謝張亞中教授以及卓伯源前縣長三位夥伴，是我們四人的共同參與，鞏固了國民黨黨內民主的實踐，本次的選戰我們都全力以赴，甚至讓外界看來激烈，卻不是零和的勝負戰役 ，而是一場隊長的選擇競爭，我們是同一隊的籃球隊員，決定了隊長後，接下來是分配攻守位置，上場發揮團體戰力的時刻。

選戰交鋒難免互有衝撞，我希望每個參選人，都能把這些波折留在過去。我將帶頭促成其他兩位候選人支持下一任的當選者，韓市長今天上午的臉書，呼籲黨內團結，我完全認同，唯有團結可以阻止蠻橫失控的民進黨對人民軟土深掘。

我也要以現任主席身份，敦請所有黨員，不管你這次支持誰，開票帶來的興奮或失落也請留在今晚。明天醒來後，我們都是國民黨的一份子，我們要共同向社會爭取公投和大選選票的信賴，而團結一致是成功的先決條件。

我要感謝與我們並肩作戰的所有支持者，在這屆任期短短十七個月，一起同甘共苦，度過高雄危機，與公民團體合作提出公投以及不適任民代罷免案，國民黨最艱苦的時刻已經過去，未來當選的主席將在這個基礎上，帶領國民黨全面反攻。

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我競爭黨主席，是為了延續罷免及公投全面反攻的任務，這比主席選舉更加重要。我在黨主席選舉期間，也沒有一刻忽略公投的宣傳工作。我期許當選的朱主席能承先啟後，更期許與我一起參與這場選戰的幾位候選人也能共同參與，戰鬥的國民黨不能有空窗期，為了能讓新當選的主席團隊能盡速進入狀況，在全代會前擘畫未來四年的重大政策方向與戰略目標，我宣布於今日率領一級黨務主管進行總辭，並指定 李彥秀 副秘書長成立交接小組，力求於九月底前完成交接，在新任黨主席的領導下向前衝刺！

我們都不會一輩子擔任黨主席，但我們一輩子都是國民黨的戰將，代表中國國民黨，回到基層與民意站在一起，為人民討公道，爭幸福！我明日就將回到街頭，立刻投入不到一個月的1023陳柏惟罷免案，與我的兄弟 顏寬恒 一起擔任義工掃街，協助公民團體淘汰不適任的民意代表，還給台中海線鄉親一個真正在乎在地，不會到處胡言亂語的立委。

作為公投領銜人，我也將與 羅智強 、立法委員林為洲等公投領銜人並肩作戰，回到街頭投入全國巡迴演講，力拚1218公投過關！

面對2022大選，國民黨要爭取勝利，需要持續爭取青年世代、中間選民的支持；更要能在提名作業，舉薦亮眼的新人參選。

啟臣未來也將延續任內推動的青年工作，持續推動本黨與青年世代的接觸互動，以及對青年優秀人才的培育，作為黨的後盾。黨交給啟臣任何的選戰任務，只要對重返執政，團結群體有所幫助，啟臣也義不容辭。

選舉，是黨內大開大闔的辯論盛會；選舉落幕，則是團結的開始。

只有真心團結，才能重拾人民對國民黨的信賴，只有真心互助，才能讓社會重新看得起國民黨！

過去十七個月，我們已經把國民黨從谷底拉起，走向上坡的道路；選舉過後，我們更要，也都要一起攜手，走向未來的勝利！

朱立倫主席加油！中國國民黨加油！中華民國加油！

謝謝大家！