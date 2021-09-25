雖敗選但離成功又更近！ 張亞中：在喚起黨魂上邁出很大一步

國民黨主席選舉結果傍晚揭曉，由候選人朱立倫當選，得票逾8萬5千票，得票率45.78%。候選人張亞中則拿下6萬票，得票率32.59%，江啟臣則拿下3萬5千餘票。對於黨主席選舉結果，資深媒體人黃暐瀚直言，朱立倫上任後，首先要面對「能不能團結黨內、爭取更多非藍營選民認同」2大難題，且處理結果將會影響2024總統大選。

國民黨主席選舉當選人朱立倫（中）25日在黨中央舉行記者會，並支持者一起高喊加油口號。（圖/姚志平攝）

黃暐瀚今(25日)在《YahooTV》節目「鄉民大會」，探討國民黨主席選舉投開票。黃暐瀚直言，朱立倫當黨主席後，首要面對的幾個問題，都考驗他的領導智慧，第一，是他如何把支持張亞中的黨員給找回來，因為這些黨員很可能會完全不聽朱立倫領導，他舉例，這些黨員在選舉期間看到朱立倫的一些作法都非常不認同，包括辯論會後提前離席，未和其他候選人致意，都讓支持者很有意見。

國民黨主席候選人張亞中，今開票結果敗給前新北市長朱立倫。(圖/本報資料照)

第二，朱立倫雖然可能在黨主席選舉勝選，但最多也僅能代表37萬張黨員票，這連一個市長的票數都不到，但和2020年的總統候選人韓國瑜的552萬得票相比，朱立倫未來2024如果拿不到非黨員、非泛藍支持者的票數，很可能就拿不回執政權，因此，黃暐瀚強調，「能不能團結黨內、爭取多數選民認同」是他必須也是首要面對的挑戰。

對於2024總統選舉，黃暐瀚直言，民進黨台北市議員梁文傑分析韓國瑜會再選，但他也希望大家別忘了，除了朱立倫，目前表態有意參選的還有資深媒體人趙少康，甚至新北市長侯友宜也有機會，還可能有一位大咖也有可能再選，這樣就有5個人選，今天選個黨主席張陣營和朱陣營就已經殺到血流成河了，若真到2024還是這狀況，不管是誰代表國民黨出戰，那國民黨一定會分裂，民進黨挾行政資源的優勢下，2024是要怎麼輸？

值得注意的是，「在選前一周有多位議員、立委選擇支持朱立倫，為何有這種現象？」黃暐瀚坦言，因為一些民代有預感到不跳出來喊話，以張亞中的聲勢，真的有可能會選贏黨主席，若僅是朱將對決，這些第一線的民代是根本不會表態的。他們敬愛張亞中，但更愛國民黨。