新聞網站「The Drive」24日報導，美國海軍宣布，已展開對假想敵單位F-5N戰機的現代化升級計畫，預計在系統驗證完成後，首批先升級22架F-5。這項升級預計讓F-5N成為「具備4代機戰力和3代機成本」的平台，以繼續擔任美軍飛行員的對手。

美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）宣布，首架F-5N已飛抵馬里蘭州的帕特森河海軍航空站（NAS Pax River），將負責於當地進行「標準化庫存航電重組與戰術增強／現代化」（Avionics Reconfiguration and Tactical Enhancement/Modernization for Inventory Standardization，ARTEMIS）升級計畫的地面及飛行測試。

「The Drive」表示，ARTEMIS升級將對F-5的機身和J85-GE-21C發動機進行大規模整修，並更換航電系統，目前確認包括貼地飛行警示系統（GPWS），以及惡劣天氣和燃料相關的警示系統；其餘升級則可能類似戰術空中支援公司（Tactical Air Support）的F-5「先進虎」（Advanced Tiger），包括抬頭顯示器、開放式架構任務電腦、雷達警告接收機、紅外線搜索追蹤系統（IRST）、Nemesis脈波都卜勒（pulse Doppler）雷達、戰術資料鏈等。

戰術空中支援公司先前指出，其「先進虎」可以模擬使用高離軸射擊能力，並能夠快速整合各式電戰設備及空對空、空對地模擬武器，以3代機的成本，為客戶提供具備4代機戰力的假想敵。「The Drive」指出，升級後的F-5能有效補充假想敵機隊F/A-18E/F、F-16，甚至是未來F-35的角色，為美軍提供更全面的培訓。

美國海軍和陸戰隊目前仍有第13假想敵中隊（VFC-13）、第111假想敵中隊（VFC-111）和第401陸戰隊戰機訓練中隊（VMFT-401）繼續使用F-5戰機。在上述測試完成後，美國海軍將讓先前購自瑞士空軍的16架F-5E和6架F-5F接受升級，首機預定2022年底前交付；未來則計畫讓其他40架F-5都進行相同改裝。