國民黨今(25日)進行黨主席選舉，國民黨主席候選人朱立倫大幅領先其他對手，請假參選黨主席的國民黨主席江啟臣承認敗選，同時也宣布辭掉黨主席。對此，國民黨台北市議員羅智強表示，恭喜朱立倫當選，並感謝江啟臣這1年半來的付出和承擔，並很榮幸曾和他在國民黨最艱難的時刻一起並肩作戰，經過黨主席淬煉的江啟臣，仍是國民黨閃亮的明日之星。

針對黨主席選舉結果，羅智強今在臉書上表示，「謝謝江啟臣」，並指2020總統敗選、緊接著高雄市長罷免後，江啟臣是在國民黨最低迷時一肩扛起國民黨廢墟重建的艱難工程，因此黨主席選舉落幕後，除了恭喜朱立倫當選，肯定張亞中、卓伯源的精彩表現外，「我最想先説的話是，謝謝江啟臣」。

羅智強指出，這1年半江啟臣的付出及承擔，他是點滴在心頭，並回憶起江啟臣請他接下革實院院長時，自己發出「不支薪、捐80萬、募1000萬」的財務三箭，深入校園演講20多場，辦理171期講習班，在江啟臣任內，年輕黨員多了4千人，不少優秀的青年願意留在國民黨深耕議題，證明年輕世代對國民黨仍有期待，而在江啟臣的帶領下，國民黨也領銜了兩項公投「公投綁大選」、「反萊豬」，都以破紀錄的速度、份數完成連署，發揮在野的力量監督民進黨。

羅智強直言，自己和江啟臣一起經歷了許多挑戰，做了不少新嘗試，而對當時受敗選所苦的國民黨來說，江啟臣有不可磨滅的功勞，他認為，經過黨主席淬煉的江啟臣，仍將是國民黨閃亮的明日之星，是國民黨重返執政非常寶貴的資產，很榮幸曾和江啟臣在國民黨最艱難的時刻一起並肩作戰，「謝謝江啟臣，我們會繼續為台灣民主、制衡執政一起奮鬥」。