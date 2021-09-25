國內疫情近日稍趨緩，確診病例以境外移入居多，本土新增個案更是回到「嘉玲」常態，但對比其他東亞國家，韓國、新加坡的疫情卻不斷創新高。對此，草屯療養院醫師沈政男坦言，「與病毒共存」是錯誤的！打疫苗雖然有效，但只要一放鬆管制，疫情又會再度升溫，真正的關鍵其實在於「疫調」。

今（25日）國內無新增本土個案，並有5位境外移入確診病例，沈政男表示，「韓國今天幾例？是不是又創了新高？」另外他也談到，新加坡的疫情也持續攀升，預估下週就會單日衝破3千人。對此沈政男就直指，「與病毒共存是錯誤的！不應邯鄲學步，步上歐美後塵。」但也不應該繼續鎖國，等每個人打完二劑疫苗後就該開放國境。

「疫苗當然有效，但沒有你想像得那麼有效。」沈政男指出，打完疫苗感染重症機率為沒打疫苗的九分之一。但他說，即使降到九分之一，當你放鬆管制，突破性感染多了起來，重症案例就會攀升。現在新加坡便是如此，每天加護病房案例新增1-2名，然而，他們頂多只有三百張新冠加護病床。沈強調，「如果你完全不防疫，那麼數字更難看。」

沈政男指出，打完疫苗感染重症機率為沒打疫苗的九分之一。但即使降到九分之一，若放鬆管制，重症案例就會攀升。（資料照／郭吉銓攝）

為何新加坡沒有大幅放鬆管制，卻仍壓不住疫情？沈政男認為，關鍵就在於「疫調」，因為他們已沒有進行全面疫調，而是抓大放小，殊不知星星之火很快就燎原。沈政男直言，「新加坡已經走到了無法回頭的路上了，他們已經永遠不可能清零了。」

借鏡新加坡經驗，沈政男強調，「疫調匡列與隔離絕對不能放掉！」不管將來要解封或者開放國境，只要社區出現新增案例，就一定要啟動快打部隊，展開疫調匡列與隔離；若不這麼做，一旦新增案例突破上千，就不可能再做疫調，也不可能清零，「只能與病毒共存了。」至於台灣，沈政男則認為，不管案例多少，永遠都可能清零。