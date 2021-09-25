高雄火車站已回歸中山、博愛路中軸線。（袁庭堯攝）

陳其邁強調，2025年新火車站完工，預計將成為高雄市新的交通樞紐與核心商圈。（袁庭堯攝）

光雕秀由高雄在地光雕技術團隊與雲門舞集御用影像設計大師王奕盛共同操刀。（袁庭堯攝）

高雄火車站日式建築本體睽違19年，再度回歸中山、博愛路中軸線，還原老高雄人的記憶，25日晚間推出光雕秀，邀請貴賓搶先看。市長陳其邁強調，新車站完工後，將成為高雄市新的交通樞紐與核心商圈。

高雄火車站配合鐵路地下化工程、中博高架橋拆除，主體遷移至一旁已19年，日前由鐵道局和高市府共同合作，透過建物補強、頂升及挪移工法，8月22日起將總重約2500公噸的主體抬升394公分，緩緩向西挪移57.86公尺，再度回到中軸線定位。

晚會邀請地方仕紳以及日本臺灣交流協會代表等貴賓一起搶先見證絢麗高質感的光影科技秀，帝冠車站光雕晚會由高雄在地光雕技術團隊與雲門舞集御用影像設計大師王奕盛共同操刀，結合高科技投影技術，在願景館牆面呈現璀璨光跡。

開場由金曲獎得主陳明章老師與第58屆威尼斯雙年展開幕週演出的在地優秀團隊「新古典室內樂團」合作演出精彩的世界名曲、臺灣民謠，還有19年前第一次高雄驛搬遷主題曲「再會啦 !車站」。

壓軸則由金曲獎樂團「滅火器」獻唱他們特地為帝冠車站創作的專屬主題曲「高雄驛起飛」，主唱楊大正曾在新歌發表會上表示，這是他最喜歡的創作歌曲之一，為家鄉重要歷史紀事創作主題曲，投注很多對高雄的情感，充滿對這座城市的愛。

陳其邁表示，火車站是許多人高雄夢的起點，乘載了許多高雄人的共同記憶，如今再度成為城市客廳，2025年新火車站完工，預計將成為高雄市新的交通樞紐與核心商圈。

高雄驛26日預計開放下午及晚間各3時段，每時段各開放250人為上限，均須線上預約及實名制，晚間場可近距離觀賞光雕秀表演。