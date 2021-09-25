東非國家索馬利亞民主共和國總統府附近今天發生汽車炸彈攻擊，造成8死7傷；案發後極端主義武裝團體「青年黨」（Al-Shabaab）出面承認犯案。

地區警察局長穆迪（Mucawiye Ahmed Mudey）告訴記者，「我們已經證實，汽車炸彈案造成8人死亡，其中大多是平民，另有7人受傷。」

爆炸案發生的地點，距索國總統府索馬利亞山莊（Villa Somalia）不到1公里。

一名目擊者透露，汽車炸彈爆炸時，警察攔下司機，準備進行安檢，「他們通常會在檢查哨前方攔查車輛。這輛車被保安人員攔下後熄火，附近的道路上還有幾輛車，也有行人。」

青年黨則透過簡短聲明，承認犯案。該組織表示，「本聖戰組織針對總統府的主要安全檢查哨執行殉教行動。攻擊發生時，有叛教的指揮官和官員身處該地區。」

青年黨先前長期控制索國首都摩加迪休（Mogadishu），2011年遭非洲聯盟軍隊驅逐，但該組織仍然在鄉村地區擁有領土，並經常在摩加迪休和其他地方對政府及平民目標發動攻擊。