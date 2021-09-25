國民黨主席選舉當選人朱立倫（中）25日在黨中央舉行記者會，並支持者一起高喊加油口號。（姚志平攝）

當選國民黨主席！ 朱立倫喊：今晚民進黨要開始擔心了

國民黨主席改選出爐，朱立倫最後以8萬5164票擊敗其他三位候選人，包括張亞中6萬632票、江啟臣獲得3萬5090票以及卓伯源5133票。不過，仔細觀察各選區選票，發現張亞中在四個選區得票數贏過朱立倫，另外在台北市、高雄市得票數也緊咬不放；江啟臣則在台中、海外勝過朱立倫。

張亞中這次在黨主席選舉，民調從原本最落後的情況下，因為一場辯論會異軍突起，不但超越現任主席江啟臣，更緊咬朱立倫之後，讓雙方支持者均陷入焦慮的情緒中。

最後投票結果，雖然朱立倫有驚無險順利當選黨主席，不過觀察各地方票數，可以發現，張亞中在新竹市獲得1548票，超過朱立倫的1371票；台中獲得5230票，勝過朱立倫的4253票；金門獲得824票，險勝朱立倫的739票；海外獲得974票，也贏過朱立倫的454票。

另外，在台北市、高雄市，張亞中分別獲得7355票、9221票，也緊咬朱立倫的7611票、9992票，差距並不大。不過，朱立倫在桃園、彰化、雲林、台南、屏東則大幅領先張亞中，差距都在3千票左右。

江啟臣是在台中、海外部分大贏朱立倫，分別獲得8162票、1009票，朱立倫則是4653票、454票。