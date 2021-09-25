由農委會水土保持局台南分局主辦的里山藝術之森市集活動，25日起連續2日在台南市楠西密枝森果川生活園區熱鬧登場。（水保局台南分局提供／劉秀芬台南傳真）

由農委會水土保持局台南分局主辦的里山藝術之森市集活動，25日起連續2日在台南市楠西密枝森果川生活園區熱鬧登場。（水保局台南分局提供／劉秀芬台南傳真）

由農委會水土保持局台南分局主辦的里山藝術之森市集活動，25日起連續2日在台南市楠西密枝森果川生活園區熱鬧登場。（水保局台南分局提供／劉秀芬台南傳真）

由農委會水土保持局台南分局主辦的里山藝術之森市集活動，25日起連續2日在台南市楠西密枝森果川生活園區熱鬧登場，活動結合里山概念，不僅有多樣化市集，遊客還可體驗林間漫步，享受悠閒氛圍，現場還有社區蝸牛裝置藝術，不僅可看還可玩，小朋友透過竹製滑草坡道，感受里山場域的魅力，樂不可支。

承辦的楠西密枝社區發展協會理事長江仲緯表示，今日遊客人次有700多人，有很多人是看到網路新聞，特地從高雄、屏東來玩，對社區的里山環境都非常讚賞，DIY體驗也場場爆滿；附近居民則說，除了幾年前廟會繞境活動，已經很多年沒看到這麼多人。

水保局台南分局表示，歷年來輔導台南市楠西區密枝、七股區三股、左鎮區公舘等10個里山社區，各自有其特色，因此希望用策展模式，展現里山社區社會生態及生產特色，包括部落文化、生態特色、友善農業及社區產業，呈現計畫輔導成果，並邀專家學者及進行里山實務經驗分享。

本次活動分6大主題9項活動，除了里山藝術之森，豐饒之森市集活動展現南台灣農村社區推動農村再生努力的成果，展出的社區攤位有31個，例如屏東港口社區港口茶冷泡、黑豆黑金；高士社區有太陽香菇、佛澤蘭茶等里山產物。水保局台南分局局長傅桂霖、台南市農業局長李建裕下午也到市集參觀同樂。

為吸引親子遊客，活動也安排多項DIY體驗，有寶來社區的染蛋體驗及密枝社區的手工冰淇淋等，並穿插排灣族祈福舞蹈、部落原聲演唱，傍晚還有昆蟲電影院可欣賞，26日早上還有林間早餐會，希望讓遠道而來的遊客，認識農村社區的美好與特色，充分體現南台灣豐饒物產。