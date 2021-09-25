台南市今年第2場「台南好生活 台南呷頭路」就業博覽會，25日於新市區三里聯合活動中心後方球場展開，協助企業求才、市民求職，邀集科技、傳產、服務業等廠商參與，包括台積電等93家企業徵才，提供了5329個工作機會，其中薪資超過3萬元以上有2689個職缺，初步媒合率超過5成。

台南市長黃偉哲上午也到場關心民眾求職面試狀況，黃偉哲說，因為碰到疫情，所以今年較慢舉辦活動，今天提供的就業機會廠商，包括三井outlet、Garmin穿戴裝置大廠，福利都不錯，像Garmin需要1000個人才，才剛公開徵才超過10天而已，就已經來700人。

就博會因應防疫措施，於戶外環境舉辦，雖然天氣炎熱，還是有民眾從各區特地趕來求職，台南市勞工局於會場內還提供履歷健檢跟面試模擬專人服務，提高就業媒合成功機會。

勞工局局長王鑫基說，今日參與就博會的許多廠商皆提供良好的員工福利，其中燦揚企業除了提供生育補助與養育津貼外，更提供長者照顧假讓員工無後顧之憂；Garmin公司除了提供0至6歲育兒津貼、還有免費接駁車等，皆吸引許多求職民眾前往面試。

勞工局為協助市民就業，除辦理多場徵才活動，也提供線上徵才活動，求職者可透過職訓就服中心遠距專區投遞履歷；而廠商如有用人需求，勞工局也會專人協助辦理徵才活動。

本次就業博覽會為鼓勵求職者踴躍投遞履歷，提供贈獎送好康活動，由勞工局副局長張睿民抽出現場投遞履歷3家以上的求職者以及「現場錄取」的錄取者共計2名，由幸運得主陳先生和高小姐獲得藍牙音響。