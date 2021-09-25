大陸女星秦嵐2018年因演出《延禧攻略》走紅，優雅溫柔的白月光氣質給觀眾留下深刻印象，又有最美皇后的封號。經常在社群網站PO出各種美照與粉絲分享的她，今(25日)又上傳了2張自己穿著緊身白色小背心的性感美照，未料其中一張照卻疑似胸前激凸走光，引來網友討論。

擁有逆生長美顏的秦嵐，今日在社群網站PO出2張自己身穿超緊身小背心的自拍美照，凹凸有致的好身材吸爆網友目光。然而其中一張自拍照就被網友發現，秦嵐胸前激凸明顯，疑似走光了，忍不住出聲提醒女神「嵐姐~圖一局部模糊一下吧，一眼就看到了，罪過罪過」、「圖一是我看錯了嗎」、「我也看錯了」。

秦嵐胸前激凸明顯，引發討論。(取自秦嵐微博)

但也有人認為那應該只是秦嵐衣服上的皺褶，繼續陶醉在女神美貌，「直角肩直角肩直角肩，這是忍住了多少想吃零食的衝動換來的好身材啊姐姐」、「老婆我需要人工呼吸」、「小背心誘惑」。

現年42歲的秦嵐曾與黃曉明、大陸導演陸川有過一段情，她單身多年，感情事經常被人關心，不過她對此有一套自己見解，直言自己很清楚在什麼時候要有怎樣的生活，更秉持著寧缺勿濫的精神，希望能找到那個能讓她「無論怎樣都不回頭」的人，兩人生活才是幸福。