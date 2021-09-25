今年夏天湖人可說是NBA陣容變動最大的球隊，他們用幾位主力和巫師換來明星控球韋斯布魯克(Russell Westbrook)，更引進前冠軍班底「魔獸」霍華(Dwight Howard)、朗度(Rajon Rondo)，還有安森尼(Carmelo Anthony)，與陣中大將詹姆斯(LeBron James)和安東尼戴維斯(Anthony Davis)組成全新連線。

Lol Shade where? We won a championship like this! Playing with the best players in the world this will always be the case for any player! https://t.co/5tRQIYqiC4 — Keef Morris (@Keefmorris) September 24 2021

除此之外他們也送走了幾名老將，包括馬克蓋索(Marc Gasol)、馬基夫莫里斯(Markieff Morris)等人，其中後者被送到熱火，以1年底薪加盟，馬基夫莫里斯在湖人待了兩年，如今被送往當年總冠軍戰的對手熱火那裡，他稱讚了新東家的團隊精神，同時也調侃了湖人和前隊友。

馬基夫莫里斯表示：「我感覺在我們這支球隊裡，不再需要把球交给一個人，然後大家站著看他表演，我們是一個真正的團隊，每個球員都需要去得分、搶籃板和努力防守，這才是最好的球隊，我終於不用每場比賽都蹲在底角，然後等待著某人傳球過來了！」這段話似乎就在暗諷湖人老大詹姆斯。

而調侃老東家的前湖人球員不只他，被送到巫師的哈瑞爾(Montrezl Harrell)曾表示，自己在湖人認識一些不該認識的人，前陣子安東尼戴維斯舉辦婚禮之所以沒邀他去，是因為安東尼戴維斯不喜歡自己。他在夏天和波普(Kentavious Caldwell-Pope)、庫茲馬(Kyle Kuzma)一起被打包交易到巫師。

當然這兩位球員會被送走想必有一定的原因，馬基夫莫里斯在冠軍賽季還算一名稱職的底角三分射手，但上季慢慢隱形，原本定點射手的狀態已不在，季後賽僅打了四場，場均僅拿2.2分，外線命中率25%，而哈瑞爾則沒有達到湖人原本的期待，他未打出之前在快艇最佳第六人的身手。