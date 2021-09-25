罷免志工掃街衝刺陳柏惟罷免案。（圖片摘自罷免陳柏惟粉專臉書）

遭陳柏惟團隊抹黑「人多欺負人少」 顏寬恒嗆：打人的喊救人

基進黨立委陳柏惟罷免案將於10月23日舉行投票，領銜人楊文元控訴從罷免開始以來，團隊受到陳柏惟的指控和威脅，引發各界關注。前民進黨立委郭正亮指出，陳柏惟這個選區偏藍，因此他很難理解為何陳柏惟和基進黨為何要選這種策略，他也指出，這對剛當選黨主席的朱立倫是一場試煉，而朱和台中市長盧秀燕最後應仍能發揮出相當作用。

郭正亮25日在政論節目《新聞大白話》中表示，後續還要看基進黨是不是老是在發生這個事件，感覺他們並沒有想要低調，而是想要對決，但對決就是要比人家多一票，不然就只是衝高對手的投票率，「為何未選擇這個策略？我也很難理解」，通常被罷免的，除非是在偏綠區，比如高雄市議員黃捷，黃捷就是對決，高雄市長陳其邁也站出來，黃捷就贏了。

郭正亮坦言，陳柏惟所處的選區比較偏藍，如果真的要對決，又有一些外縣市的基進黨來幫忙，對陳柏惟的選情並不好，且這個選區長期以來民進黨很少贏過，盧秀燕和朱立倫最後還是可以發揮相當的作用，因為如果黨主席下去造勢，還是可以表達這第一場戰役的試煉，他當然要去定調這個意義。

不過，郭正亮發現，問題在於朱立倫10月25日才正式上任，但罷免案是10月23日投票，他只是預備主席的身分，要努力到什麼程度就要再看，同時12月18日的公投當中，有一個議題是反萊豬，朱立倫和美國關係很好，會不會有點尷尬？