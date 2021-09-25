「紙本五倍券」才是民眾最愛；振興五倍券紙本預訂今上午開跑，根據經濟部中小企業處統計至今晚9點的結果，短短12小時總計有324.6萬人次完成預訂，其中，透過四大超商預訂的人次就超過230.2萬人次，佔比超過7成。

很多民眾一早就到超商排隊，即使上午有連鎖超商事務機呈現「伺服器忙線中」，排隊太久、一度引起現場民眾抱怨，但整體來看，民眾透過超商預訂的熱情不減，現場十分踴躍。

五倍券官網紙本預訂相對於超商是順暢許多，總計有94.4萬人次完成預訂，加計超商事務機的預訂人次，首日完成的人數324.6萬人次；相對於數位綁定累計4天下來，累計人次達353.9萬人，紙本預訂首日已逼近數位綁定，顯見即使政府大力宣傳效果仍有限，「紙本」的五倍券仍最受民眾青睞，照這個趨勢來看，紙本肯定大贏數位綁定。

經濟部表示，振興五倍券採紙本、數位並行，每人僅能「擇一領取」，且個人綁定任一數位支付工具後，即不能再作變更；紙本第一梯次預訂連續7天皆可進行，民眾可至五倍券官網或四大超商事務機進行預訂。

為搶攻紙本五倍券商機，量販、超市通路搶先推出優惠，全聯表示，有機會獲得1萬元振興福利金，最高還可回饋10％福利點；家樂福適逢32周年慶、端出30億振興金活動，消費者持五倍券到全台家樂福量販消費滿1千元，或到超市消費滿500元，就可兌換價值1萬元的獨家優惠、全台限量30萬本，要把五倍券變10倍券。

家樂福、7-11皆表示，距離紙本券發放時間愈近，還有更多優惠祭出，要民眾先別著急、拭目以待。