國民黨主席選舉揭曉，前新北市長朱立倫當選新任黨主席。在競選期間，孫文學校校長張亞中聲量急竄，差點威脅到朱立倫。朱立倫此次勝選，資深媒體人尚毅夫透露一些內幕，在張亞中竄起後，地方派系挺朱立倫才變得比較積極。

針對黨主席選舉，張亞中聲量竄起，尚毅夫24日在政論節目《新聞面對面》中表示，他發現一件事情，地方派系急了，這次是真的緊張，因為很多派系裡面都是議長，萬一2020年議員選垮了，議長位置恐怕也會跟著丟了。

尚毅夫接著表示，全國正副議長聯誼會會長、新北市議長蔣根煌，跟朱立倫的關係其實沒有那麼好，蔣根煌在這一次黨主席選舉挺朱立倫，也不是很用力。直到朱立倫在政見發表會先離開的時候，國民黨文傳會副主委鄭照新辭職，還數落議長等等，蔣根煌就火了，蔣根煌可能認為就是江啟臣任命的，想說國民黨中央這樣搞他，就火了，加上張亞中竄起，可能擔心他的議長位置會不會有危險，就變得比較積極，於是召集派系挺朱立倫。

尚毅夫指出，但是地方派系出了一個大問題，2018年到2020年補繳黨費，是3月底截止，2021繳黨費是4月底截止。地方派系有很多人頭黨員，派系沒有幫他們繳黨費，所以這一次國民黨主席選舉，地方派系在力道上，就沒有像過去這麼強。

國民黨主席參選人朱立倫日前到中常會報告參選理念後便離席，沒有留下來聽其他候選人發言，挨批不尊重，中常會主席蔣根煌事後發聲明緩頰，指朱立倫事前告知會提前離席，也取得他的同意，符合會議程序，要外界不要刻意放大操作。鄭照新對此表示，中常會為國民黨最高決策機關，絕不可以謊言和稀泥，會議過程若比小學班會還兒戲，將使黨形象重傷。