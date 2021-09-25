斗南火車站舊倉庫群往南延伸的1.2公頃閒置空地大改造，變身為全民活動休憩廣場的模樣也令人驚豔，保留五分車鐵軌，既現代又傳統。（周麗蘭攝）

斗南火車站的7號到11號的舊倉庫，揮別陳封老舊倉庫的外觀，變身為青創基地、親子館、社福中心，雛形已大致成形。（周麗蘭攝）

2年前動工的「斗南璀璨之心」工程即將完工，右側閒置舊倉庫改造為青創基地、斗南社福中心與親子館；車站南側閒置荒地到舊台汽轉運站則變成全民休憩廣場、青銀共生基地，斗南鎮民眾11月後將有個新的生活、運動、休閒空間。

雲林縣政府投入2億元推動「璀璨斗南之心」新建工程，把斗南火車站周邊的南向廣場、倉庫群、舊台汽車站共11處，改成全齡化公共場域，歷經2年施工期，雛形已完工。

「璀璨斗南之心新建工程」獲營建署前瞻計畫城鎮之心工程計畫核定補助2億1000萬元，縣府城鄉發展處以斗南日常空間為概念，打造孩童、青少年、老人家都能夠輕鬆悠遊的「斗南客廳」。

施工改造2年來，7號到11號倉庫揮別陳封老舊倉庫的外觀，7號、8號倉庫成為青創基地，由斗南鎮公所接管，已招租10個在地年輕創業者；9號、10號、11號倉庫作為縣府社會處的親子館、社福中心，已有親子遊具、練舞室、練團室、圖書閱覽室等硬體設施。

令人耳目一新的還有前舊台汽車站，現則改造成「青銀共生基地」，委託中正大學經營。

值得一提的是，舊台汽車站是全台僅存四分之一圓車站，整建時保留外牆小口磚、木窗、窗花、一樓候車欄杆，盡力保存建築原貌。舊有候車區、停車區則規畫成活動廣場，預計今年底就可啟用。

從倉庫群往南延伸的1.2公頃閒置空地大改造，變身為全民休憩廣場的模樣也令人驚豔，保留五分車鐵軌，既現代又傳統，很適合親子、青少年活動。