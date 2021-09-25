大陸一名男子在17歲時曾與同班女同學偷嘗禁果，結果女方不小心懷孕了，生下小孩後，由少年帶回與母親一同扶養了3年，直到近日因孩子要上學了，報戶口一驗DNA，才驚覺孩子不是他的，而當初生下孩子的女友早已音訊全無。

綜合陸媒報導，男子透露，他在17歲時與班上一名女同學交往，兩人沒忍住慾望，不小心偷嚐禁果發生性關係，結果有天，他突然接到醫院打來的電話，稱他的女友要生了，要他趕緊來醫院，甚至女友的母親還在醫院向他討了新台幣約26萬元做為聘金用途。

男子續說，小孩出生後，他就帶回家交由母親扶養，到小孩3歲時，因為要去幼稚園上課，需要戶口登記的相關證明，於是他便去補登記，因流程需要便做了親子鑑定，豈料結果出來卻發現，小孩與他無血緣關係，並非他的血脈。

男子的母親則說，女方生下小孩後，曾經來過他們家幾趟，但事後要聯繫女方，卻發現女方早已把他們的微信都封鎖了，可說是音訊全無。棘手的是，因為小孩父親身分不明、無法提出其戶口證明，進而導致入學遙遙無期。

消息曝光後，不少網友紛紛在留言區回應，「慘啊兄弟」、「17歲我還在上高二」、「論性教育的重要性」、「都能當爹了，還無知」、「趕什麼進度，準備退休五代同堂」。