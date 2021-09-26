有些人非常重視父母，對他來說孝順已經成為一種習慣，星座運勢網站「鬧鬧女巫店」分析，金牛座、天秤座、摩羯座、巨蟹座的人最孝順，他們對父母非常好，從來不會讓家裡人操心，愛父母勝過愛自己。

▍1.金牛座

金牛座很重視家庭氣氛，在她們心目中，家和父母一直是很重要的存在，難以被任何事物舉帶，值得他們花許多心力來維持。對於金牛座來說，自己再怎麼委屈、吃再多苦都無所謂，就是不能讓父母擔心和難過，不要做出讓家人擔心的事。

▍2.天秤座

天秤座雖然有時候會跟父母頂嘴，看起來好像很叛逆，其實他比任何人都在乎父母，他們認為任何付出都比不上陪伴，因此出社會後也會常常抽空回家陪伴父母，不會把老家拋在腦後，在外打拚也會花心思照顧家裡，非常孝順。

▍3.摩羯座

摩羯座很重視親情，對他們來說親情遠比愛情還要重要，他們是很孝順的孩子，會用實際的行動和付出來表達孝心，邁入職場後會努力賺錢，想讓父母過著無憂無慮的生活，唯有安頓好家人，他們才能放心過自己的日子。

▍4.巨蟹座

巨蟹座本來就是很戀家的星座，對父母更是付出無微不至的照顧，他們不但態度非常順從，還時時刻刻把父母放在心上，看到什麼好吃的、好玩的、好用的，就想要買回去孝敬父母，性格體貼又周到，完全不需父母操心。