國民黨主席選舉結果傍晚揭曉，由候選人朱立倫以45.78%得票率當選，得票逾8萬5千票。候選人張亞中拿下6萬票，得票率32.59%，江啟臣則拿下3萬5千餘票。面對敗選結果，江啟臣也隨後宣布辭去黨主席，並率一級主管總辭，新任黨主席朱立倫也發表談話。對於黨主席改選結果，名嘴黃創夏直言，「新主席極需要一場勝利，而最優先被當成目標的就是台中立委罷免案，陳柏惟艱困了」。

國民黨主席候選人朱立倫今（25日）上午10時許前往新北市三重區義天宮投票所投票。（圖/葉書宏攝）

對於選戰結果，選戰交鋒衝突都會難免，每個參選人都能把波折留在過去，「我將帶頭促成其他候選人，支持下一任當選者」，江啟臣也感謝並肩作戰支持者，一起同甘共苦，度過高雄危機。

同時，他也宣布，自己明日就將回到街頭，立刻投入不到一個月的1023陳柏惟罷免案，與好兄弟顏寬恒一起擔任義工掃街，協助公民團體淘汰不適任的民意代表，還給台中海線鄉親一個真正在乎在地，不會到處胡言亂語的立委。

最後，江啟臣也說，新任黨主席將帶領國民黨全面反攻，他期許朱立倫能承先啟後，以及其他候選人都能共同參與罷免與公投。

對於黨主席選舉，黃創夏25日在臉書發文表示，「朱立倫險勝需先樹立威信，新主席亟需要一場勝利，這場祭旗之戰，陳柏惟艱困了」。