今天在大聯盟場上光芒以8：0賞給馬林魚鴨蛋，他們早已確定進入季後賽，目前戰績是95勝59敗，在美聯東區獨霸，而馬林魚則以64勝89敗排在國聯東區第四，已無緣季後賽，今天兩隊戰況可說明他們實力差距有多大，馬林魚全場只揮出2安打完全沒得分。

#WanderFranco is living up to all the hype. Patience at the plate leads to positive things. His on-base streak is still alive at 40 games .... Go RAYS!



He only needs 4 more games to pass Frank Robinson for the all-time MLB record#RaysUp #GoRAYS https://t.co/6sRMj5bhWO — Foxman (Brian Fox) (@FoxmanMusic) September 25 2021

而光芒新秀法蘭柯(Wander Franco)本場比賽搶走所有老大哥「光芒」，因為他於馬林魚主場寫下隊史超狂紀錄，他已連40場比賽都上壘，成聯盟史上20歲以下球員第2長，也追平強尼戴蒙(Johnny Damon)2011年寫下的隊史紀錄。

而今天法蘭柯總計4打數敲出1安打選到1次保送，打擊率維持在高檔的.284，而能一直連續上壘，想必他近況也相當不錯，近15場比賽裡他58打數揮出20支安打、1支全壘打，貢獻7分打點，選到7次保送，打擊率是超優異的.345。

這個超狂紀錄自今年7月26日就已開始，目前只差3場就能追上前球星法蘭克羅賓森(Frank Robinson)1956年寫下的連43場上壘紀錄，在10月4日大聯盟例行賽結束前他還有機會，前提他要「連續」3場，這個紀錄難度想必超乎任何人所想。

說到大前輩戴蒙，他在大聯盟生涯後期加入光芒，當年他出賽150場，582打數有152支安打、16支全壘打，貢獻73分打點，還有19次盜壘，選到51次保送，打擊率.261，攻擊指數.743，各項數據都還證明他寶刀未老，能達成40場連續上壘也不令人意外。

但因傷勢影響他隔年到印地安人數據大幅下滑，僅出賽64場，留下46安打4支全壘打和.222打擊率表現，之後從聯盟退休。而如今竟然有新秀球員能追平他在光芒的紀錄，他可能完全沒想到，法蘭柯就算沒辦法追上羅賓森，但下一場比賽只要上壘成功，就能正式超越戴蒙獨霸歷史第二。