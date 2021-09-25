國民黨主席候選人朱立倫25日在黨主席選舉中勝出，朱立倫感謝其他候選人江啟臣、張亞中及卓伯源，喊話團結將來還會借重他們，總統蔡英文也送花祝賀朱立倫，並附上寫有「克孚眾望」的卡片。對此，宅神朱學恒直言，「裁判，她學我」，並開酸為何只准綠營送立倫花籃，不准朱胖送德國花環。

根據《TVBS》報導，朱立倫當選後，蔡英文以民進黨主席身分向朱立倫致贈花籃及賀卡，並在卡片上寫下「克孚眾望」。對此，宅神朱學在臉書上表示，「裁判，她學我！只准綠營送立倫花籃，不准朱胖送德國花環～～～嘖」。網友們也留言回應，「民進黨的『花籃』價格比較高，蝴蝶蘭欸」、「政治還不就是你做什麼他做什麼，抗議無效」、「俗俗的花，宅神送的有質感多了」、「我們不一樣」。

此外，針對朱立倫當選，民進黨也在臉書上表示，中國國民黨今天舉行黨主席選舉，我們恭喜朱立倫先生當選中國國民黨新任主席，祝福朱立倫主席任重道遠，期盼能以台灣社會主流民意、人民福祉而共同努力。

民進黨指出，國民黨作為台灣主要政黨之一，今天透過民主機制完成黨主席改選，民進黨表達祝福之意。但朱主席今晚表示往後的國民黨是對於罷免案、公投案都要用來對抗民進黨的說法，並將罷免與公投案視作政治操作工具，不是理性的態度，為反對而反對更無助於朝野政黨尋求共識，也難以獲得人民的支持。