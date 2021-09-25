美國總統拜登與印度總理莫迪，昨晚在四方安全對話領袖峰會前舉行雙邊會談。印度外交部今天公布會後聯合聲明，稱兩國同意加強防衛合作關係。

拜登（Joe Biden）與莫迪（Narendra Modi）昨晚在華府舉行雙邊會談。在公開致詞環節中，兩人聚焦於貿易、科技、氣候變遷、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情等領域的合作。

今天印度外交部公布美印聯合聲明，透露了雙邊會議的更多細節。

聲明說，拜登重申美國視印度為「主要防衛夥伴」（Major Defense Partner），將繼續加強與印度的情報分享、後勤、軍方對軍方互動、先進軍事科技合作，以及擴大多邊架構下的接觸。

聲明提及兩國在「美-印國防科技與貿易倡議」（DTTI）架構下共同開發空射無人載具的計畫，並呼籲民間業者參與國防設備的開發與生產。

美國、英國與澳洲最近組成AUKUS防衛聯盟，美、英兩國將協助澳洲打造至少8艘核動力潛艦。印度媒體報導，印度軍方對此感覺不是滋味，因為印度一直希望美國提供潛艦和航空母艦的核反應爐推進技術，但始終未能如願。

此外，拜登與莫迪也重申美國與印度共同對抗全球恐怖主義的決心，而這也是印度政府最關心的議題之一。

基於地理位置與地緣政治，印度極擔心阿富汗的塔利班政權暗中庇護恐怖組織、仇敵巴基斯坦會利用恐怖組織在克什米爾作亂。印度分析人士認為，和相對遙遠的南海安全局勢相比，印度更關心的是來自陸上的威脅。

聲明說，兩名領袖要求塔利政府遵守聯合國安全理事會第2593號決議，阿富汗不得任由領土成為恐怖分子的避風港。

此外，聲明也說，印美兩國領袖同意建立戰略性伴關係，並與諸如東南亞國家協會（ASEAN）等區域性組織和「四方安全對話」會員國合作，促進印太地區的共同利益。