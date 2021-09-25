安定農會胡麻伴手禮禮盒亮相。（劉秀芬攝）

安定農會農夫市集重新開張。（劉秀芬攝）

因疫情暫停5個多月的台南市安定區農會農夫市集，25日重新開張，安定區農會新設計的胡麻系列產品伴手禮禮盒，今天也首次公開亮相。

安定農會為了協助在地農夫銷售農產，去年底開始每月第2、4個星期六，在農會大樓旁的停車場開辦農夫市集，由小農設攤販售新鮮蔬果及農產加工品，讓民眾也可以更優惠價格買到在地新鮮食材，也增加小農銷售管道。

農夫市集由安定青農聯誼會籌畫辦理，會長詹勝凱說，原本市集已有固定人潮，卻因疫情停擺5個月，這次重新開張，找了農產、園藝、美食、加工品等14位農友、店家擺攤，還有童玩DIY、素描體驗、消費滿額送，希望能帶動人氣，找回顧客，也歡迎附近南科新貴假日就近逛逛市集，購買在地新鮮農產。

安定農會表示，胡麻是安定區特產，農會每年與農友契作，今年面積約為60公頃，契作保證價格每台斤100元以上，農會也推出自有品牌胡麻油、芝麻粉、芝麻糖產品，是農會熱銷產品。

疫情期間農會進行胡麻伴手禮開發計畫，融合在地特色設計胡麻加工產品新包裝禮盒，今天也趁著農夫市集重新開張時展示介紹給來逛市集的民眾。

農會總幹事王寶民表示，全新禮盒內含1瓶胡麻油、1包芝麻粉、1包芝麻糖，優惠價每盒600元，目前已開始販售，另外也可配合消費者需求自由搭配產品，客製化個人禮盒。