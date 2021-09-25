根據搶先曝光的《美麗島電子報》9月政黨民調，民進黨正向評價為41.4％(下滑6.4％)；負向評價46.8％(上升1.9％)；國民黨正向評價為27.8％(下滑1.4％)；負向評價54.7％(上升4.6％)。資深媒體人吳子嘉分析表示，對政府的民怨被國民黨挑起來後，整個總評分就會給執政黨一個大的負分。

吳子嘉25日在《董事長開講》網路直播節目中表示，國民黨的負面評價，突然上升快5個百分點，民進黨的好感度則下滑6.4個百分點，變成41.4％。因為國民黨主席的選舉，大家不斷辯論、不斷交叉分析、不斷在互相討論時政，而這個月的疫情也比較「輕鬆」，比如疫苗到了，看來都是好事，但總統蔡英文的執政滿意度，竟然從55%掉到47.8%，等於掉了7個百分點，怎會有這種事情發生呢？

吳子嘉接著表示，他要談的就是科學數據，當在野黨或反對黨開始監督政府的時候，就回到了常態，也就是蔡總統要接受人民考驗的時候，對政府的民怨就會被國民黨挑起來，挑起來之後，整個總評分，就會給執政黨一個大的負分。

另外，時事評論員李正皓指出，現任黨主席江啟臣加孫文學校總校長張亞中的票數，比前新北市長朱立倫高，朱立倫得票率未過半。吳子嘉認為，目前要打敗民進黨機會渺茫，因此2024年要整合在野力量，才有可能贏。