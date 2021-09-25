中華職棒目前有5隊，各隊也都有各自的啦啦隊，其中樂天桃猿的「Rakuten Girls」美女雲集，副隊長筠熹有著可愛臉蛋人氣超高，平日穿搭把好身材包住，被球迷封為「隱乳女神」；日前筠熹罕見PO出只穿著內衣的辣照，白皙雙球彈出讓粉絲瞬間暴動。

筠熹過去曾是女子偶像團體天氣女孩成員，之後加入職棒味全龍專屬啦啦隊「Go Beauties小龍女」，除了外型亮眼外，有超群唱跳實力，是相當全能的啦啦隊員，在去年宣布加入「Rakuten Girls」馬上造成轟動；筠熹憑著實力和人氣，很快地成為「Rakuten Girls」的副隊長。

一直以來走可愛路線的筠熹其實有前凸後翹的魔鬼身材，但平日都穿搭的關係總是深藏不露，讓她變成新一代「隱乳女神」；23日筠熹罕見分享自己穿的內衣，強調有多舒服，但網友焦點全放在她超兇上圍，她綁著俏皮的兩個辮子，上半身只有純白的內衣，雪乳炸出的模樣太犯規。

其中一張照片筠熹微微彎腰，邪惡視角把超深事業線映入眼簾，身材真的辣爆，網友看了都快受不了，狂讚「要這麼辣嗎」、「筠熹超美」、「可愛又性感太犯規了」、「深藏不露的巨，非常巨」。