遭中國拘留的加拿大前外交官康明凱和商人史佩弗，隨華為財務長孟晚舟事件暫告落幕而獲釋，加拿大總理辦公室證實，兩人已在當地時間25日清晨抵達加拿大卡加立國際機場。

加拿大2018年12月應美國政府司法互助要求，逮捕在溫哥華轉機的孟晚舟，中國數日後以涉嫌刺探情報為由，拘留康明凱（Michael Kovrig）和史佩弗（Michael Spavor），許多國家認為此舉是「人質外交」。

加拿大電視公司（CTV）直播畫面顯示，總理杜魯道（Justin Trudeau）在位於亞伯達省（Alberta）省的卡加立（Calgary）國際機場停機坪，迎接遭中國拘留超過1000天後返家、被媒體稱作「兩個麥可」（Two Michaels）的康明凱和史佩弗。

康明凱任職的國際危機組織（International Crisis Group）副主席艾羅（Comfort Ero）也歡迎康明凱返回加拿大。他在聲明中說，「致北京，我們歡迎這最公正的決定」。（譯者：張璦/核稿：陳昱婷）1100925