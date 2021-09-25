國民黨主席選舉結果出爐，花蓮縣長徐榛蔚表示，當前的國民黨處境艱辛，朱立倫當選，面對的課題很多，國民黨要繼續振興改革，首要之務就是必須團結，只有團結一致，2022及2024選舉才能突破考驗、求得勝選，也才能帶來國家安全人民幸福，兩岸和平穩定發展。

徐榛蔚今晚參加2021兒童藝術節活動空擋，得悉朱立倫高票當選國民黨黨主席，做以上表示。她認為，台灣社會需要理性務實的領導人，能為台灣人民帶來兩岸和平穩定，中華民國必須團結奮起，才是全國人民共同期待。

花蓮縣長徐榛蔚今晚參加2021兒童藝術節活動空檔中，得悉朱立倫高票當選國民黨黨主席。徐榛蔚表示，當前的國民黨處境很艱辛，朱立倫當選，面對的課題很多，國民黨要繼續振興改革，首要之務就是必須團結。

徐榛蔚還說，這不僅是黨內民主的實踐，國民黨只有團結一致，2022及2024選舉才能突破考驗，2022及2024的勝選，也才能帶來國家安全人民幸福，兩岸和平穩定發展。

徐榛蔚先前在臉書有感而發，她擔任立委到縣長以來，深入民間，傾聽人民聲音，體 認到台灣從兩岸交流嚴重退倒、疫情衝擊等重大議題，正面臨整體發展挑戰。

因此她認為，台灣社會需要理性務實的領導人，能為台灣人民帶來兩岸和平穩定，中華民國必須團結奮起，才是全國人民共同期待。

徐榛蔚還指出，朱立倫是一位有能力團結全黨的黨主席，重視兩岸和平，朱立倫當選黨主席，能重視青年贏回政權，努力恢復兩岸和平交流，台灣才有希望，中華民國才能站起來。

國民黨主席選舉，花蓮開票結果，4名候選人中，朱立倫囊括2964票，得票率約4成6，比第二名的張亞中1994票，多出近千票，現任主席江啟臣則僅獲1420票，得票率22％。