金鐘獎今年首度出現純網路節目打進入圍名單，曾寶儀第1次在台灣主持網路實境節目《我們回家吧》，便獲「益智及實境節目主持人獎」提名，她開心說：「金鐘獎開啟了更多的可能性，鼓勵更多對做節目、影像有興趣的朋友，用更彈性的方式，進入這個行業。」因為與年輕團隊合作，讓她想追上他們腳步，還學會了用手機「發限動」。

曾寶儀出道20多年，師承綜藝教母張小燕，她曾表示很感謝張小燕給她「主持」這個可以做一輩子的工作。2013年，她以《公視藝文大道》擊敗沈春華、李四端與陶晶瑩等人，拿下金鐘「綜合節目主持人獎」，當時她人在北京工作不克前來，請納豆代為領獎，感謝詞中提到「總算不只是曾志偉的女兒了」。

曾寶儀跟年輕的團隊合作，學會了很多新鮮事。（陳俊吉攝）

時隔6年再入圍，她說「很高興呀」，表示《我們回家吧》工作人員比她更驚喜，雖然網路節目流量是標準，但能獲多少人欣賞、被多少人看見，對年輕人來說是非常大的鼓勵，「年輕人需要機會、被肯定，金鐘獎有做到這件事情，我滿感謝評審的」。

隨年齡增長，曾寶儀主持上的心境也有所改變。（陳俊吉攝）

曾寶儀過去大多在大陸主持，少有機會停下來認識台灣，因為疫情關係，她認為：「既然不能出國就回家玩吧！」因此才有了《我們回家吧》的誕生。她說：「有時候旅行都只是走馬看花、拍照打卡，其實有很多隱藏的景點，只有住過的人才知道，所以我想拍有趣的人，跟他們回家。」

曾寶儀（右）透露跟宇宙學到用手機「發限時動態」。（摘自我們回家吧臉書）

比起以往，這次的製作團隊較為年輕，在合作過程中，曾寶儀學會了很多新鮮的事，會不會有代溝？她笑說：「他們不覺得，我就非常感謝了！」她喜歡嘗試不同的可能性，如果有新的啟發，對她來說每件事情都很好玩。

曾寶儀說現在年輕人會看大量網路資訊，吸收知識更快速，「我有時反而會想追上他們的腳步」，她也透露去年才學會用手機「發限動」，「講起來真糗，我在拍宇宙（林思宇）高雄那集時，她一面走路一面用手機拍，我問她在幹什麼，她說她在拍限動，我才學會這件事。」

主持網路或電視節目對她來說差不多，唯一不同是網路節目較有彈性，能說走就走，《我們回家吧》可是有「網路創意、電視的規格」。之前有媒體指出曾寶儀自掏腰包製作該節目，她澄清「我沒有出錢」，表示不清楚製作費多寡，僅透露有好幾個金主支持，才讓節目順利錄製完成。

隨年齡增長，她主持心境也有所改變，「以前主持時會一直向外看，想要主持更大型的頒獎典禮，或挑戰不同類型的節目，但慢慢地，我已不大區分節目大小，對我來說每個人都是一樣的，不論有沒有名，我對他們的好奇都是一樣的。」