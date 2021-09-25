中國電信商華為副董事長孟晚舟今獲釋後，隨即乘中國政府包機離開加拿大，由溫哥華飛往深圳。深圳多座摩天大樓，包括福田區的市內最高建築平安金融中心，南山區的深圳灣一號、中國華潤大廈等等，均於晚間亮起「歡迎孟晚舟回家」的字樣，可說是全城熱烈歡迎。

根據Flightrader24航線資料顯示，孟晚舟所乘的航班CA552，由溫哥華起飛後向北，飛越北極上空後由俄羅斯一路南下，未經過美國領空。